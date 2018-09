Düsseldorfer Fußballprofi Kaan Ayhan nur leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Fußballprofi Kaan Ayhan hat sich beim 2:1 (1:0)-Erfolg von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf gegen 1899 Hoffenheim wahrscheinlich nur eine leichte Verletzung zugezogen. "Er hatte Probleme mit der Bauchmuskulatur und konnte nicht richtig atmen", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel am Samstag. Der 23 Jahre alte Verteidiger Ayhan musste wegen der Blessur in der 59. Minute durch Robin Bormuth ersetzt werden. Ein Einsatz Ayhans in der Partie am kommenden Freitag beim VfB Stuttgart ist trotz der Verletzung nicht ausgeschlossen.