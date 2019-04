Bayern zurück an der Tabellenspitze: 4:1 gegen Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Der FC Bayern München hat im Titelkampf in der Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze zurückerobert. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf souverän mit 4:1 (2:0). Kingsley Coman (15. Minute, 41.) brachte den Rekordmeister in der ersten Hälfte vor 54 600 Zuschauern mit seinem dritten Bundesliga-Doppelpack in Führung, im zweiten Durchgang erhöhten Serge Gnabry (55.) und Leon Goretzka (90.+2). Den Treffer für Düsseldorf erzielte Dodi Lukebakio (89.) kurz vor Schluss per Elfmeter nach einem Handspiel von Mats Hummels. Nationalkeeper Manuel Neuer musste in der 53. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Die Münchner sind durch den Erfolg wieder Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Die Westfalen hatten am Samstagabend im eigenen Stadion gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (2:0) gewonnen und vorübergehend die Tabellenspitze übernommen.