Kaiserslautern mit Mühe im Südwest-Verbandspokalfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat mit Mühe das Südwest-Verbandspokalfinale erreicht. Gegen den sechstklassigen FV Dudenhofen gewannen die Pfälzer am Mittwochabend 2:1 (0:0). Vor 6395 Zuschauern im ausverkauften Ludwigshafener Südwest-Stadion brachten Mads Albaek (64. Minute) und Theodor Bergmann (68.) den über weite Strecken enttäuschenden Favoriten in Führung. Dudenhofen verkürzte im Dauerregen per Foulelfmeter durch Kevin Hoffmann (68.) zum Endstand.

Im Finale trifft Kaiserslautern am 25. Mai in Pirmasens auf den Regionalligisten VfR Wormatia Worms. Sollte der FCK in der 3. Liga am Ende der Saison unter den Top Vier landen, wären beide Teams unabhängig vom Ausgang des Finales für den DFB-Pokal qualifiziert.