SV Drochtersen/Assel erneut für den DFB-Pokal qualifiziert

Drochtersen (dpa) - Fußball-Regionalligist SV Drochtersen/Assel hat den Niedersachsen-Pokal gewonnen und sich somit erneut für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Die Mannschaft aus dem Landkreis Stade siegte im Finale am Mittwoch gegen den Drittligisten SV Meppen überraschend mit 1:0 (0:0) und kann nun wieder auf lukrative Einnahmen und namhafte Gegner hoffen. In der vergangenen Saison traf Drochtersen/Assel in der ersten Pokalrunde auf den FC Bayern München und zeigte bei der 0:1-Niederlage eine mehr als achtbare Leistung.

Vor 3051 Zuschauern erzielte Alexander Neumann in der 78. Minute den Siegtreffer. Die Auslosung für die Erstrunden-Partien des DFB-Pokals 2019/20 findet am 15. Juni statt.