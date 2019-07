Wechsel perfekt: Dresdens Duljevic unterschreibt in Nîmes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Außenbahnspieler Haris Duljevic verlässt Dynamo Dresden und wechselt zum französischen Erstligisten Olympique Nîmes. Dort unterschrieb der Bosnier einen Dreijahresvertrag bis 2022. Das gab der sächsische Fußball-Zweitligist am Dienstagabend bekannt. Über die Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Haris hat sich uns gegenüber zu 100 Prozent offen und fair verhalten, deshalb haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt und sind seinem Wechselwunsch jetzt nachgekommen", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung. "Wir hatten bereits gemeinsam zum Start in die Vorbereitung vereinbart, dass Haris den Verein bei einer bestimmten Ablösesumme noch in diesem Sommer verlassen darf."

Duljevic war zur Saison 2017/18 ablösefrei vom FK Sarajevo nach Dresden gewechselt. In Dresden hatte der bosnische Nationalspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Vergangene Woche war der 25-Jährige jedoch bereits auf eigenen Wunsch vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt worden.