Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorerst auf Christopher Buchtmann verzichten. Der Mittelfeldakteur zog sich am Samstag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (4:3) eine schwere Zerrung im rechten Adduktorenbereich zu und fällt für das Gastspiel der Kiezkicker am Freitag (18.30 Uhr) bei Dynamo Dresden aus. Das teilte der Club am Dienstag mit. Ob der 27 Jahre alte Spielmacher im Heimspiel am 12. Mai gegen den VfL Bochum wieder mitwirken kann, ist noch offen.