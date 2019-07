PSG startet in Dresden mit Mbappé, Draxler und Kehrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Thomas Tuchel beginnt den Testspielauftakt von Paris Saint-Germain beim sächsischen Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden unter anderen mit Weltmeister Kylian Mbappé und den deutschen Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer. Der in der vergangenen Saison an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Nationaltorwart Kevin Trapp muss in der Partie heute im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion zunächst auf der Ersatzbank von PSG Platz nehmen.

Nicht mit im Kader des französischen Meisters ist Brasiliens Superstar Neymar. Der 27 Jahre alte Südamerikaner stieß erst am Montag zur Mannschaft. Er will den Club nach zwei Jahren wieder verlassen und zum FC Barcelona zurückkehren. Er trat die Kurzreise nicht mit an. Auch nicht mit dabei war Abdou Diallo, der am Dienstag vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund zu PSG wechselte. Ebenso fehlte Christopher Nkunku im Kader des französischen Hauptstadtclubs. An dem 21-Jährigen soll Medienberichten zufolge RB Leipzig großes Interesse haben.