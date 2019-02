Ohne Tore und Siege: Dynamo fehlt das Selbstvertrauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Den Abwärtstrend hat Dynamo Dresden etwas gestoppt. Die Sachsen drehen sich aber auch nach dem ersten Punktgewinn im Jahr 2019 im Kreis. Seit vier Spielen warten die Sachsen in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Sieg, seit knapp 320 Minuten auf ein eigenes Tor. "Wir sagen es jede Woche, aber von den Chancen ist es Wahnsinn, dass wir kein Tor machen", sagte Jannis Nikolaou. "Wir haben drei Spiele kein Tor geschossen, dann ist klar, dass du nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt. Wir sagen es jede Woche, aber es sind Kleinigkeiten, warum wir nicht dreifach punkten."

Die Dynamo-Akteure wirken ratlos, von Selbstvertrauen keine Spur. Eine Spirale. Jedes Spiel, das nicht gewonnen wird oder gar eine Niederlage nagen nur noch mehr am Selbstvertrauen, das oftmals gerade in den entscheidenden Situationen aber gebraucht wird. Die Leichtigkeit muss zurück, doch dafür müssen Tore und Siege her. Beides kann also nur über das Training erarbeitet werden. Nur selten ist das aber in voller Mannschaftsstärke möglich. Zudem spielt auch die Belastungssteuerung eine Rolle.

Spieler wie Niklas Kreuzer, Patrick Ebert, Marco Hartmann, Florian Ballas oder Patrick Möschl konnten in der Wintervorbereitung nicht oder nur kaum mittrainieren und haben einen Rückstand, der bei laufendem Betrieb nur schwer aufgeholt werden kann. Immer wieder fallen wichtige Akteure aus, Stürmer Moussa Koné verpasste vergangene Woche aufgrund von Leistenproblemen fast jede Trainingseinheit. Von seinen Toren sind die Sachsen aber abhängig, die Quote des Senegalesen liegt bei über 50 Prozent. An 14 Toren war der 22-Jährige beteiligt, schoss neun selbst und bereitete fünf weitere vor. Auch er war am Sonntag nicht bei einhundert Prozent.

"Wir gehen aktuell den Weg der kleinen Schritte und müssen Step by Step auch wieder das erarbeiten, was aktuell fehlt. Die nächste Phase, in der wir am Rückstand arbeiten können, ist die Länderspielpause. Die ist aber noch ein paar Wochen hin. Insofern heißt es Spielpraxis sammeln, jede Minute auf dem Platz weiter zu nutzen, um sich in eine bessere Form zu bringen", beschreibt Trainer Maik Walpurgis die aktuelle Situation.

Sein Problem: Die kommenden Wochen sind richtungsweisend. Die nächsten Gegner Darmstadt, Bochum und Greuther Fürth sind Teams, die ebenso wie Dresden nicht noch in den Abstiegsstrudel geraten wollen. Es folgen drei heiße Ost-Duelle gegen Magdeburg, Erzgebirge Aue und Union Berlin.

Sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang hat die Walpurgis-Elf noch, doch die Konkurrenz punktet fleißig. Dynamos Trainer will dennoch keine Angst aufkommen lassen. "Jeder weiß, in welcher Phase wir im Moment sind. Wenn du nicht punktest, keine 40 Punkte in der Liga hast, musst du bis dahin hellwach sein", erklärte der 45-Jährige und zieht einen Vergleich zum letztjährigen Absteiger Eintracht Braunschweig: "Die sind auch in eine Dynamik gekommen, die nicht mehr zu stoppen ist. Ich sehe aber unsere Leistung und die Entwicklung der Mannschaft noch so, dass wir so etwas nicht erleben werden. Trotzdem müssen wir sehr kritisch damit umgehen."