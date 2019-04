Nach Derby-Erfolg: Dynamo will weiter siegen: Fiél warnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Stimmung in Dresden ist gut. Sie hat nicht nur einen Grund: Am Montag feierte Dresden den ersten Sieg des Jahres 2019, beendete damit eine Durststrecke von sieben sieglosen Spielen in Serie. Unter Neu-Trainer Cristian Fiel ist der Fußball-Zweitligist zudem noch ungeschlagen, errang in drei Partien fünf Punkte.

"Die Jungs wissen, wie die Lage ist. Wir haben jetzt einmal gewonnen. Aber um da hinzukommen, wo wir hinwollen, nämlich nichts mit den unteren Tabellenplätzen am Hut zuhaben, muss man ein paar Spiele mehr gewinnen", erklärte Fiel am Mittwoch vor der Nachholpartie bei der SpVgg Greuther Fürth.

Bei den Franken tritt seine Elf am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) an. Die Ansetzung des 25. Spieltags konnte am 10. März aufgrund einer Unwetterwarnung und daraus folgender Sicherheitsbedenken nicht stattfinden. Beim Tabellennachbarn soll die Serie nun weiter ausgebaut werden.

"Es kommt alles so, wie es kommen soll. Da wartet eine gute Mannschaft auf uns, das wird nicht leicht", sagte Fiel. "Trotzdem fahren wir mit einem guten Gefühl da hin. Es war wichtig für die Jungs, das Spiel in Aue zu gewinnen und zu spüren, dass sie es noch können."

Trotz des Derby-Sieges von Montag ist Dresden noch das schlechteste Team des Jahres 2019, sammelte in acht Partien lediglich sechs Punkte. Mit einem weiteren Sieg in Fürth kann die Fiel-Elf am kommenden Gegner bis auf Rang elf der Tabelle springen.

Derzeit rangiert Dynamo mit 31 Zählern noch auf Rang 14, hat sieben Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang. Zwei Punkte davor, auf Rang zwölf, ist Fürth platziert. Doch im Sportpark Ronhof hat Dynamo bei sechs Anläufen nur einmal Punkte mitgenommen, im April 2005. Seitdem gab es dort für sie nichts mehr zu holen.

"Fürth bringt als Mannschaft viel Qualität mit und ist mit guten Einzelspielern besetzt. Sie laufen gut an und haben viel Qualität am Ball", erklärte Dynamos 39 Jahre alter Coach und warnte zugleich: "Nur weil wir jetzt unser erstes Spiel gewonnen haben, starten wir in Fürth nicht mit 1:0."

Verzichten muss Fiel weiterhin auf Kapitän Marco Hartmann (Sehnenriss im Oberschenkel), Brian Hamalainen (Rückenprobleme) und Patrick Ebert (muskuläre Probleme). Ob der Deutsch-Spanier dieselbe Elf wie am Montag aufstellen wird, ist fraglich, zumal auch Niklas Kreuzer und Jannis Nikolaou nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung stehen. "Der Montag hat schon Kraft gekostet, deswegen bin ich froh, dass wir so viele gute Spieler im Kader haben", deutete er die eine oder andere Rotation an.