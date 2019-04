Heimschwache Dresden halten Kurs zweite Liga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Fünf Punkte aus drei Spielen: Die SG Dynamo Dresden hat ihre anstrengende Woche mit drei emotionalen Partien in nur sechs Tagen schadlos überstanden und bleibt unter Neu-Trainer Cristian Fiel weiter ungeschlagen. "Mein Nahziel aus den drei Spielen waren neun Punkte", scherzte der 39-Jährige nach dem Remis am Sonntag gegen den Aufstiegsaspiranten Union Berlin.

Die Stimmung hat sich in der sächsischen Landeshauptstadt wieder deutlich aufgehellt, auch wenn erste Heimsieg 2019 immer noch aussteht. Denn unter dem Spanier hat der Fußball-Zweitligist in den vergangenen fünf Partien sieben Punkte eingefahren, wodurch der Abstand auf das Tabellenende wieder deutlich angewachsen ist. Mit 33 Zählern ist Dresden Zwölfter, elf Zähler Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Der Klassenverbleib scheint sechs Spieltage vor Schluss in greifbarer Nähe.

Für schlechte Laune kann derzeit nur die schwache Heimbilanz sorgen. Im eigenen Wohnzimmer gelang Dresden zuletzt am 25. November 2018 ein Sieg. Von der viel beschworenen Festung Rudolf-Harbig-Stadion ist derzeit nur wenig zu sehen.

Vielleicht klappt es auswärts umso besser, wie zuletzt beim 3:1 in Aue. Schon am Samstag tritt die Fiel-Elf beim SV Sandhausen an. Der Sportverein schwebt selbst noch in akuter Abstiegsgefahr, rangiert als Tabellen-15. mit 27 Zählern nur einen Platz vor dem Relegationsrang. Mit einem Auswärtssieg wären die Elbestädter mit mehr als nur einem Bein auch im kommenden Jahr zweitklassig. "Großer Schritt hin oder her, solang rechnerisch noch nichts geschafft ist, interessiert mich das noch nicht", erklärte Fiel und betonte: "Wir versuchen weiter Punkte zu holen."

Er weiß aus eigener Erfahrung: in Sandhausen tut sich Dresden traditionell schwer, ist in sieben Duellen im "Stadion am Hardtwald" noch sieglos. Vier Niederlagen stehen lediglich drei Remis gegenüber. "Das liegt an den Spielern, die müssen die Emotionen zeigen, dann überträgt sich das auch auf die Mannschaft. Wir haben einige emotionale Akteure und das musst du in Sandhausen von Anfang an zeigen und Gas geben", forderte Baris Atik.

Der 24-Jährige lebt derzeit die Emotionen auf dem Rasen vor. "Ich nehme die Zweikämpfe an, kann laufen. Wenn der Trainer mich in der Innenverteidigung will, spiele ich dort. Ich spiele überall, wo der Trainer mich haben will. Wenn ich die Drecksarbeit machen soll, mache ich das. Dafür bin ich mir nicht zu schade", erklärte offensive Mittelfeldspieler.

Auch in Sandhausen kommt Fiel wohl nur schwer an Atik vorbei. Denn Einsatz und Laufbereitschaft sind essenziell für seine Spielphilosophie. "Die Gegner wissen jetzt, dass wir spielen wollen. Also stellen sie uns zu. Da brauchst du Selbstvertrauen, um die Schritte zu machen und keiner darf Angst haben, Fehler zu machen. Sonst wird es schwer", sagte der 39-jährige Cheftrainer Fiel.