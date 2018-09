Erfolgskur für Dynamo: Unter Walpurgis fühlt es sich gut an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - In nicht mal zwei Wochen hat Maik Walpurgis der SG Dynamo Dresden eine Erfolgskur verpasst. "So wie es sich im Moment anfühlt, ist es gut", sagte Kapitän Marco Hartmann nach dem 4:1 der Sachsen gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag vor heimischer Kulisse. Es war der zweite Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Trainer. "Wir haben sehr viel Theorie, diese in die Praxis umzusetzen, bedarf intensiver Vorbereitung. Das machen wir vielleicht besser als im letzten Jahr", erklärte Hartmann.

Beeindruckend war vor allem die die Art und Weise, wie die Mannschaft von Walpurgis trotz der Anstrengung von drei Spielen in acht Tagen aufgetreten war. Im zweiten Durchgang konnten die Sachsen noch mal zulegen und zeigten die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, die sie vier Tage zuvor bei der knappen Niederlage gegen den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga vermissen ließen.

Dresden scheint gefestigt, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Das erstaunt etwas, denn Training ist aufgrund der Spiel-Belastung kaum möglich, die Regeneration steht Tag für Tag im Mittelpunkt des Trainings-Alltags. "Jeder Spieler will gewinnen, egal ob Englische Woche. Wir werden von Spiel zu Spiel besser und setzen einfach das um, was der Trainer will. Und deswegen klappt das auch alles", erklärte Aias Aosman.

Der 23 Jahre alte Deutsch-Syrer steht sinnbildlich für den Aufschwung unter Walpurgis, weil er die entscheidenden Prozentpunkte aus der Mannschaft herauskitzelt. Deswegen können die Sachsen nun mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die zweite Englische Woche starten.

Leichter wird die nicht, denn im VfL Bochum und in der SpVgg Greuther Fürth warten zwei weitere schwere Gegner. "Wenn du als Mannschaft immer wieder gegen Widerstände angehen musste, dann kannst du entweder aufgeben oder du setzt dich durch. Das wird uns vor allem in der zweiten Liga jede Woche begegnen. Wir brauchen als Mannschaft die richtige Einstellung und den richtigen Geist", sagte Walpurgis und lebt es vor. Zeit um seinen ersten Heimsieg gehörig zu feiern, blieb dem Nachfolger von Uwe Neuhaus nicht. Zuerst müssen die eigene Partie und der kommende Gegner analysiert werden.

Zwei Tage haben er seine Mannschaft zur Vorbereitung auf das Spiel gegen Bochum. Dabei würden ihm der Teamgeist und eine klare Führungshierarchie in der Mannschaft helfen, sagte er und stellte klar: "Die zweite Liga ist brutal, Kleinigkeiten werden entscheidend sein. Da nehmen wir jeden in die Pflicht und ich bin mir sicher, dass jeder in diesem Kader alles dafür tun wird."