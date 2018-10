Ebert vor Berlin-Heimkehr: Dynamo will Serie fortsetzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Patrick Ebert würde ein Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin besonderes gut schmecken. "Das wird ein schönes Spiel, in einem schönen Stadion mit zwei enthusiastischen Fan-Lagern. Wir rechnen uns was aus, wollen Punkte mitnehmen", sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden am Freitag.

Elf Jahre spielte der 31-Jährige für Unions Stadtrivalen Hertha BSC, reifte in der Jugend der "alten Dame" zum Fußball-Profi und absolvierte für den Hauptstadt-Club unter anderem 109 Bundesliga-Spiele. Über die Umwege Real Valladolid, Rayo Vallecano, Spartak Moskau und FC Ingolstadt heuerte der gebürtige Potsdamer im Sommer in der sächsischen Landeshauptstadt an.

Da wurde er zuletzt schmerzlich vermisst. Aufgrund seiner fünften Gelben Karte musste der Leitwolf im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue aussetzen. "Ebi geht vorne weg und mit viel Leidenschaft voran, setzt Impulse. Die haben zuletzt gefehlt", sagte Dynamo-Coach Maik Walpurgis und erwiderte zugleich ein Wettangebot seines Schützlings, der meinte, kein Spiel mehr aufgrund einer Sperre zu verpassen. "Ich hoffe nicht, dass ich die Wette gewinne", sagte Walpurgis, glaubt aber, "dass es aufgrund seiner Leidenschaft so kommt."

Ob der 45-Jährige auch wieder auf Marco Hartmann zurückgreifen kann, ist noch offen. Dynamos Kapitän stand nach seiner Kniereizung am Freitag erstmals seit zwei Wochen wieder auf dem Trainingsplatz. Definitiv fehlen Walpurgis weiterhin Jannik Müller und Florian Ballas (beide Reha) und Niklas Kreuzer (Bauchmuskelzerrung).

Nach den wenig zufriedenstellenden Remis in den beiden Ost-Duellen gegen Magdeburg und Aue sucht Dresden in Berlin ein versöhnliches Ende des Derby-Monats Oktober. Doch Walpurgis weiß um die Qualität der Hauptstädter und warnte: "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Union ist die beste Heim-Manschaft, beste Defensive, die Mannschaft, die noch kein Spiel verloren und am wenigsten Tore des Gegners zugelassen hat. Gerade auch in den letzten Minuten sind sie für Tore gut."

Dennoch sieht der Coach sein Team alles andere als chancenlos. Denn unter Walpurgis ist Dynamo auswärts noch ungeschlagen, ist Sechster der Auswärtstabelle. Sieben Zähler holte der 45-Jährige mit seinem Team in der Ferne. Doch Union führt die Heimtabelle an, holte in fünf Partien drei Siege und zwei Remis.

Eine ähnliche Ausgangslage bot sich auch im Hinspiel der vergangenen Saison, damals siegte Dresden an der Alten Försterei überraschend mit 1:0.