Dynamos Drersdens Niklas Kreuzer an der Leiste operiert

Dresden (dpa) - Dynamo Dresdens Niklas Kreuzer ist an der Leiste operiert worden. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, hat der 25-Jährige den von Jens Krüger in Berlin durchgeführten Eingriff gut überstanden. "Ich drücke den Jungs für die beiden letzten Spiele des Jahres ganz fest beide Daumen und hoffe, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Ich werde in den kommenden Wochen meiner Reha alles dafür geben, damit ich im neuen Jahr so früh wie möglich während der Wintervorbereitung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", wird der Außenverteidiger in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Kreuzer klagte seit Oktober über Bauchmuskelbeschwerden, Anfang Dezember diagnostizierten Dynamos Ärzte dann einen Leistenbruch. Der Außenverteidiger wird den Sachsen wie auch Kapitän Marco Hartmann, Linus Wahlqvist und Patrick Möschl bis zur Winterpause nicht zur Verfügung stehen. In der aktuellen Saison kam der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Oliver Kreuzer bisher auf acht Einsätze. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft zum Saisonende aus.