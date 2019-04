Dynamo will mit Sieg Kölner Aufstiegsfeier verhindern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Den vorzeitigen Klassenverbleib hat Dynamo Dresden mit der Niederlage in Sandhausen verpasst. Wie bereits in der Vorsaison müssen die Sachsen in der spannenden 2. Fußball-Bundesliga bis zum Schluss zittern. "Dass wir gegen Sandhausen nicht gut waren, weiß jeder. Was mich ärgert ist, dass Du aber in jedem Spiel die Grundtugenden brauchst, nicht nur gegen Topmannschaften", erklärte Dynamos Cheftrainer Cristian Fiel am Karfreitag.

Nur fünf Spiele bleiben noch, die notwendigen Punkte für den Ligaverbleib einzufahren. Noch hat es die Fiel-Elf selbst in der Hand, doch das Restprogramm hat es in sich. Mit dem 1. FC Köln, dem FC St. Pauli, Holstein Kiel und dem SC Paderborn wollen gleich vier der fünf kommenden Gegner noch eine Rolle im Aufstiegsrennen spielen. Schlusslicht FC Ingolstadt dagegen will mit aller Macht in der Spielklasse bleiben.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) tritt mit den Kölnern der Tabellenführer und große Aufstiegsfavorit in der sächsischen Landeshauptstadt an. Wenn die Konkurrenz mitspielt, kann der FC den Aufstieg ins Oberhaus perfekt machen. Dem Team von Markus Anfang fehlt bei zehn Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten 1. FC Union Berlin mindestens noch ein Sieg, sollten die Köpenicker verlieren und der viertplatzierte SC Paderborn nur remis spielen.

"Wir haben jetzt ein Auswärtsspiel in Dresden und wollen da versuchen, die drei Punkte zu holen", sagte Anfang nach dem Remis gegen den Hamburger SV am Montag. Der 44-Jährige mahnt aber zur Ruhe: "Wir brauchen nicht groß zu rechnen. Wir müssen von Woche zu Woche unsere Punkte zu holen."

Sein Gegenüber Fiel will eine Kölner Aufstiegsfeier in Dresden definitiv verhindern. Bemerkenswert: Fast genau vor einem Jahr feierte bereits Fortuna Düsseldorf in der sächsischen Landeshauptstadt die Rückkehr ins Oberhaus. "Mir wäre es lieber, sie steigen eine Woche später vor ihren eigenen Fans auf und wir nehmen die drei Punkte. Das klingt doch nach einem fairen Plan", erklärte der 39-Jährige.

Verzichten muss der Spanier auf die verletzten Marco Hartmann, Brian Hamalainen und Jannik Müller sowie den gelbgesperrten Dario Dumic – alles Defensiv-Akteure. "Viele Abwehrspieler sind nicht mehr da, das stimmt. Aber ich werde ein paar Jungs hinten reinstellen, wir werden nicht nur mit Offensiven spielen", sagte Fiel vor der Partie gegen den besten Angriff der 2. Liga. "Wir haben die letzten Spiele immer versucht, erst einmal hinten gut zustehen. Aber ich werde keinen sechsten Mann dort reinstellen."

Mit Blick auf die Erwartungshaltung ist es vielleicht sogar das leichteste Spiel der Saison. Nur wenige rechnen gegen die Domstädter mit einem Dresdner Sieg, wohl auch, weil die historische Hinspiel-Niederlage noch nicht vergessen ist. Das 1:8 im vergangenen November war die höchste Pleite in der 66-jährigen Vereinsgeschichte.

Erschwerend kommt aber hinzu: Daheim in Dresden gelang Dynamo zuletzt am 25. November 2018 ein Sieg. Von der oft beschworenen Festung Rudolf-Harbig-Stadion ist derzeit nur wenig spüren. Seit dem 2:0 gegen den FC Ingolstadt vergangenen Herbst gab es zwei Niederlagen und fünf Remis. Am Zuspruch der Fans wird es nicht mangeln, dass Spiel am Sonntag ist mit 30 500 Zuschauern restlos ausverkauft.