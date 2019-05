Dynamo will gegen St. Pauli ohne Schubert "Saison beenden"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Dynamo Dresden ist tief gespalten. Statt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zusammenzustehen, polarisierte zuletzt fast ausschließlich die Personalie Markus Schubert. "Für mich ist es in dieser Woche eine absolute Grenzbelastung", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge am Donnerstag. "Man hat das Gefühl, dass sich im Verein ein tiefer Graben auftut, der in unserer Situation völlig kontraproduktiv ist."

Schubert war bei der Auswärtspartie gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Freitag von den eigenen Fans ausgepfiffen und beleidigt worden. Hintergrund sind der auslaufende Vertrag und der damit verbundene Wechselwunsch des 20 Jahre alten Junioren-Nationaltorhüters.

Eine Torwartdiskussion kommt für Dynamo aber zur Unzeit. In der aktuellen Situation der Sachsen braucht es die Einheit zwischen Mannschaft und Fans umso mehr. Noch ist Dresden als Tabellen-14. nicht gerettet, hat nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, sieben auf einen direkten Abstiegsplatz. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) empfängt die Elf von Trainer Cristian Fiel den FC St. Pauli.

"Deswegen habe ich mich entschieden, Markus aus dem Tor zu nehmen. Wir sind in einer Situation, in der es für uns um viel geht, deswegen brauchen wir am Freitag eine Stimmung im Stadion, die uns hilft auch nächstes Jahr in der 2. Liga zu spielen", erklärte Cheftrainer Cristian Fiel.

Er stellte zugleich aber heraus: "Wenn irgendwann mal der Tag kommt, an dem mir jemand sagt, wie ich aufstellen muss, wird es mein letzter als Trainer sein. Schubi ist 20 Jahre alt, er könnte mein Sohn sein, wenn ich früh angefangen hätte. Gestern habe ich meinen Sohn Noah angesehen, da war klar, dass ich ihm das nicht zumuten wollte, was morgen kommt."

Fiel steht vor einer schwierigen Entscheidung. Schubert absolvierte alle 32 Pflichtspiele in dieser Saison, blieb dabei neunmal zu Null und gehörte zu den Besten und Konstantesten seines Teams. In Publikumsliebling Patrick Wiegers und den zum besten Drittliga-Torwart der Vorsaison gewählten Tim Boss hat der 39-Jährige zwei Alternativen zur Verfügung. Was beide aber eint: In dieser Spielzeit verfügen sie über keine Wettbewerbspraxis.

Erschwerend kommt hinzu: Die Kiezkicker aus Hamburg wollen ihrerseits die letzte Chance im Aufstiegsrennen wahren, haben als Sechster der Tabelle fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsrang, sechs auf einen direkten Aufstiegsplatz. "Sie stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Wenn du sie spielen lässt, bekommen wir Probleme", erklärte Fiel. "Das Wichtigste ist, dass die Jungs wissen, was morgen auf dem Spiel geht. Wir können morgen die Saison für uns beenden. Das will ich sehen, von der ersten Sekunde an."

Verzichten muss der 39-Jährige dabei auf Innenverteidiger Sören Gonther (angebrochene Rippen) und Marco Hartmann (Trainingsrückstand nach Oberschenkelverletzung).