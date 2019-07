Dynamo präsentiert vier Kapitäne und einen neuen Sponsor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden geht mit gleich vier Kapitänen in die neue Spielzeit. Marco Hartmann, Niklas Kreuzer, Jannik Müller und Patrick Wiegers werden in dieser Reihenfolge das Team von Cristian Fiel künftig anführen. "Die vier sind am längsten im Verein, so kenne ich das aus meiner Zeit aus Spanien. Sie wissen, was ich erwarte, auf und neben dem Platz. Deswegen haben sie auch mein Vertrauen", erklärte der 39 Jahre alte Coach am Donnerstag. Justin Löwe komplettiert den fünfköpfigen Mannschaftsrat.

Hartman war bereits in den vergangenen drei Jahren Kapitän der Sachsen, Kreuzer und Müller gehen inzwischen in ihre sechste Saison in Dresden. Auch für Torwart Patrick Wiegers ist es die sechste Spielzeit im Dynamo-Trikot. Ob der 29-Jährige dann am Samstag (13.00 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg auch als neue Nummer Eins das Tor hüten wird, ließ Fiel aber noch offen.

"Da müsst ihr bis Samstag warten, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Überraschung. Ich habe mich aber bereits entschieden", sagte der Spanier in der Gläserner Manufaktur Dresden. Dort verkündeten der achtmalige DDR-Meister und VW auch die neue Exklusiv-Partnerschaft beider für die neue Saison.

Der Automobilhersteller wird die Sachsen zunächst für ein Jahr in der Nachwuchsförderung unterstützen. "Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein sowohl für Volkswagen als auch für Dynamo", sagte Carsten Krebs, Head of Communications VW Sachsen, und verkündete zugleich eine Verlängerung des Engagements mit dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC um ein weiteres Jahr.