Dresden (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss ein Spiel auf Kapitän Marco Hartmann verzichten, das teilte der Verein am Freitag mit. Der 30-jährige Abwehrspieler hatte am Mittwoch beim 3:4 der Sachsen gegen Arminia Bielefeld in der 77. Minute aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gesehen.