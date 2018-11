Dynamo Dresdens Möschl erfolgreich am Oberschenkel operiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Patrick Möschl von Dynamo Dresden ist am Montag in München erfolgreich am rechten Oberschenkel operiert worden. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. "Ich habe den Eingriff gut überstanden, ab jetzt geht‘s für mich wieder aufwärts. Die kommenden beiden Tage werde ich noch in München verbringen, bevor ich in Dresden mit meiner Reha beginne, um schnellstmöglich wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren zu können", wird der 25 Jahre alte Außenbahnspieler in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Möschl hatte sich einen Sehnenabriss im rechten Oberschenkel zugezogen, der mit einer operativen Refixation der Sehne des rechten Hüftbeugers behandelt werden musste. Nach einer zwei Tage dauernden Beobachtung wird der Österreicher zurück nach Dresden kehren und seine mehrwöchige Reha antreten.