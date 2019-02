Dynamo Dresden zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. Das teilte der Club am Freitag mit. Bestraft wurde das Zünden von mindestens acht pyrotechnischen Gegenständen während der 46. Spielminute in der Partie beim 1. FC Köln am 10. November 2018. Aufgrund der Rauchentwicklung musste das Spiel für knapp zwei Minuten unterbrochen werden. Das Urteil ist rechtskräftig.