Dynamo Dresden will keinen Schnellschuss bei Trainersuche

Dresden (dpa) - Sportgeschäftsführer Ralf Minge will auf der Suche nach einem neuen Trainer beim Fußball-Zweitligisten einen unbedachten Schnellschuss vermeiden. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung, ohne uns aber dabei unter Druck zu setzen. Es gibt klare Vorstellungen, anhand dieser wird selektiert und unsere Liste mit Vorstellungen abgearbeitet", erklärte der 57-jährige am Freitag auf der Pressekonferenz der Sachsen.

Der neue Trainer soll spätestens während der Länderspielpause präsentiert werden. Gegen den FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird interimsweise U17-Coach Cristian Fiél an der Seitenlinie stehen. "Worum es am Sonntag gar nicht geht, ist Cristian Fiél. Es geht um den Verein und darum drei Punkte zu holen", sagte der 38 Jahre alte Ex-Kapitän. Kapitän Marco Hartmann, Torwart Tim Boss sowie die Innenverteidiger Jannik Müller, Florian Ballas und Sören Gonther fehlen dabei weiterhin verletzt.