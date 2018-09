Dynamo Dresden ohne Respekt gegen den HSV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) ohne Respekt in die Nachholpartie gegen den Favoriten Hamburger SV antreten. "Dass wir morgen der Underdog sind, würde sicher jeder unterschreiben. Man darf sportlichen Respekt haben - aber man muss schauen, dass man mit Leidenschaft, Mut und Hingabe in solche Spiele geht. Nur dann kann man für Überraschungen sorgen", sagte Trainer Maik Walpurgis am Montag auf der Pressekonferenz der Sachsen.

Nach dem Sieg gegen Jahn Regensburg geht sein Team mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Dennoch müsse eine Leistungssteigerung her, um am Ende etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Helfen sollen dabei auch die Fans im mit 30 000 ausverkauften Stadion. "Ich kannte das ja nur aus dem TV. In Regensburg war ich live dabei, die Unterstützung war herausragend, dieser zwölfte Mann ist eine unglaubliche Stärke", sagte Walpurgis. Verzichten muss er definitiv auf Florian Ballas und Jannik Müller.