Dynamo Dresden fehlen in Paderborn wichtige Defensiv-Spieler

Dresden (dpa/sn) - Schon in den vergangenen Wochen sah es personell beim Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden alles andere als gut aus. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SC Paderborn droht nun neben Kapitän Marco Hartmann, Linus Wahlqvist, Patrick Möschl und Niklas Kreuzer wohl auch Jannis Nikolaou auszufallen.

DIE AUSGANGSLAGE:

"Als ich die Nachricht bekommen habe, musste ich mich schon kurz hinsetzen. Seitdem habe ich extrem schlechte Laune. Jannis ist ja nicht der einzige wichtige Spieler, der ausfällt. Im Moment trifft es uns leider geballt", sagte Dynamos Cheftrainer Maik Walpurgis. Bezeichnend ist, dass dem 45-Jährigen vornehmlich Defensiv-Akteure nicht zur Verfügung stehen. Gegen die geballte Offensiv-Power aus Paderborn ist das alles andere als ein gutes Vorzeichen.

DER ERSATZ:

Egal ob in der Innen verteidigung, als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld: Abwehr-Allrounder Jannik Müller könnte alle drei Positionen einnehmen. Der 24-Jährige spielt nach zuvor dreimonatiger Verletzungspause befreit auf, gehörte in allen drei Partien seit seiner Rückkehr zu den Besten. Mit Sören Gonther und Rückkehrer Florian Ballas stünden zudem zwei weitere Innenverteidiger zur Verfügung. "Wir werden uns was einfallen lassen, ein paar Sachen ausprobieren. Flo zu bringen wäre aber schon ein relativ großes Experiment. Er hat noch Rückstand", erklärte Walpurgis.

DIE ZAHLEN:

Beide Teams rangieren punktgleich mit 22 Zählern im Mittelfeld der Tabelle – Paderborn auf Rang Neun, Dresden ist Elfter. Dennoch trennt sie gefühlt Welten: Denn während Dynamo in 16 Partien gerade einmal 20 Tore erzielen konnte, war der Aufsteiger aus Ostwestfalen bereits 33-mal erfolgreich. Nur der 1. FC Köln war treffsicherer (42 Tore).

DIE STIMMEN:

Maik Walpurgis (Trainer Dynamo Dresden): "Auf jeden Fall haben wir jetzt jede Woche Richtungsspiele. Gegen Kiel haben schon Kleinigkeiten entschieden und das wird wieder so. Wir haben die Chance in der Tabelle zu klettern und ich bin überzeugt, dass wir beide gewinnen. Ich weiß aber auch, dass in der engen Liga beide verloren werden können. Umso schlimmer wiegen die Ausfälle, weil es auch darum geht, eine gute Ausgangsposition für das nächste Jahr zu schaffen."

Philip Heise (Abwehrspieler Dynamo Dresden): "Das ist das Schlusswort für die Hinrunde. Wir wollen uns mit einem Sieg belohnen, weil wir dann auch 25 Punkte hätten."