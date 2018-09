Dynamo Dresden erwartet unangenehmen Gegner Darmstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Dynamo Dresden möchte mit dem ersten Heimsieg unter Trainer Maik Walpurgis in ruhiges Fahrwasser gelangen. Nachdem das Heim-Debüt des neuen Coaches am Dienstagabend gegen den Hamburger SV noch knapp und unglücklich verloren wurde, möchten die Sachsen morgen (13.00/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 endlich feiern. Doch Darmstadt ist eine unangenehme Aufgabe. Das Team von Trainer Dirk Schuster ist saisonübergreifend in 17 Spielen nur einmal bezwungen worden. Lediglich neun Gegentore zeigen, wie deckungsstark die Mannschaft ist. Verzichten muss Dynamo auf die verletzten Florian Ballas, Jannik Müller, Sören Gonther und Justin Löwe.