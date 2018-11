Dynamo Dresden bezieht Wintertrainingslager in Belek

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Die SG Dynamo Dresden wird einen Teil seiner Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga in der Türkei absolvieren. Die Sachsen teilten am Montag mit, dass vom 11. bis 22. Januar 2019 ein Trainingslager in Belek bezogen wird. "Für die wichtigste Phase der Wintervorbereitung werden wir in Belek optimale Bedingungen vorfinden. Genau deshalb haben wir uns entschieden, im kommenden Jahr für unser Trainingslager in die Türkei zurückzukehren", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Restrunde sind vier Testspiele geplant. Das letzte Mal war Dresden während der Saison 2013/14 in der Türkei zu Gast. Von 2015 bis 2018 absolvierte die Sportgemeinschaft das Wintertrainingslager jeweils in Südspanien. Das letzte Spiel vor der Winterpause findet am 23. Dezember auswärts beim MSV Duisburg statt. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte empfangen die Sachsen am 30. Januar Arminia Bielefeld.