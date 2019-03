Dynamo-Coach Fiél will mit Spaß zurück zum Erfolg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Dynamo Dresden neuer Cheftrainer Cristian Fiél will mit Spaß den Erfolg zum Fußball-Zweitligisten zurückbringen. "Meine Überzeugung ist, dass du ohne Spaß an dem, was du tust, nicht erfolgreich sein kannst. Das ist nicht nur im Fußball so, sondern überall", sagte der 38-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz der Sachsen.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) tritt seine Elf beim Tabellennachbarn Greuther Fürth an. Dresden ist noch immer das schwächste Zweitliga-Team des Jahres, sammelte in sechs Partien lediglich zwei Punkte, auswärts gab es bisher drei Niederlagen. Mit 27 Zählern rangiert die Fiél-Elf derzeit auf Rang 13 der Tabelle, sieben Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang. Zwei Punkte davor, auf Rang zwölf, ist der kommende Gegner platziert.

Verzichten müssen die Sachsen weiterhin auf Kapitän Marco Hartmann, Florian Ballas, Moussa Koné und Brian Hamalainen. Patrick Ebert ist noch fraglich.