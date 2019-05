Dresdens Trainer will guten Saisonabschluss liefern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Dynamo Dresdens Coach Cristian Fiel erwartet im letzten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den SC Paderborn einen engagierten Auftritt seines Teams. "Für mich ist es vor allem wichtig, dass wir einen guten Saisonabschluss liefern", sagte der 39 Jahre alte Trainer des Fußball-Zweitligisten am Freitag. Von seinen Spielern fordere er Mentalität und Einsatz. "Mir ist es wirklich wichtig, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als in Kiel." Dort war Dynamo am vorletzten Spieltag mit 0:3 untergegangen.

Dass die Paderborner sich ebenfalls ins Zeug legen werden, ist dem Trainer durchaus bewusst. Schließlich können die Westfalen mit einem Sieg den direkten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Schützenhilfe dürfen sie dabei von den Dresdnern aber nicht erwarten: "Wir wollen im letzten Heimspiel alles geben", kündigte Verteidiger Dzenis Burnic an.