Dresden verlängert mit Jannik Müller und Co-Trainer Mölzl

Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Innenverteidiger Jannik Müller um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das gaben die Sachsen am Montag bekannt. "Jannik Müller bringt alles mit, um in den nächsten Jahren weitere erfolgreiche Kapitel im Dynamo-Trikot zu schreiben, das haben seine jüngsten Auftritte eindrucksvoll unterstrichen", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Der 25 Jahre alte Defensiv-Allrounder wechselte 2014 von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln in die sächsische Landeshauptstadt. Er absolvierte für Dynamo 116 Pflichtspiele. Müller erzielte dabei sechs Tore und leistete drei Vorlagen.

Auch Co-Trainer Patrick Mölzl bleibt Dresden zwei weitere Jahre erhalten. Der Vertrag des 38-Jährigen wurde ebenfalls bis zum 30. Juni 2021 verlängert. "Patrick Mölzl hat in den letzten Wochen neben Cristian Fiel einen super Job gemacht. Beide haben als Team sehr gut harmoniert und eine positive Entwicklung eingeleitet. Ich freue mich, dass wir mit diesem Trainerduo auch in die nächsten beiden Spielzeiten gehen", erklärte Minge.

Mölzl trat am 28. Februar 2019 sein Amt an der Seite von Dynamo-Coach Fiel an. Zuvor haben beide gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer erfolgreich absolviert.