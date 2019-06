Dresden startet mit Leistungsdiagnostik in die Spielzeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die SG Dynamo Dresden ist am Montag mit einer umfassenden Leistungsdiagnostik seiner Spieler in die Vorbereitung auf seine insgesamt neunte Saison in der 2. Fußball- Bundesliga gestartet. Auch am Dienstag finden noch die obligatorische sportmedizinischen Untersuchungen und Leistungstests statt. An diesem Mittwoch versammelt dann Cheftrainer Cristian Fiel sein Team zum ersten offiziellen Training.

Das erste Testspiel bestreitet Dresden am 27. Juni (18 Uhr) im sächsischen Grimma gegen den FSV Wacker 90 Nordhausen. Im Rahmen des achttägigen Trainingslagers vom 4. bis 12. Juli im österreichischen Längenfeld sind weitere Testspiele geplant. Auch ein Gegner für die Generalprobe eine Woche vor dem Zweitliga-Start am 26. Juli steht noch nicht fest.