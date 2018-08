Dresden ohne Schnellschuss bei der Trainersuche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Die Trainersuche bei der SG Dynamo Dresden läuft auf Hochtouren, dennoch will Ralf Minge dabei einen unbedachten Schnellschuss vermeiden. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung, ohne uns aber dabei unter Druck zu setzen. Es gibt klare Vorstellungen, anhand dieser wird selektiert und abgearbeitet", erklärte der 57-jährige Sportgeschäftsführer des Fußball-Zweitligisten am Freitag auf der Pressekonferenz in den Katakomben des DDV-Stadions.

Der Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Uwe Neuhaus soll dennoch spätestens während der Länderspielpause präsentiert werden. Gesucht wird eine langfristige Lösung, unter der die Entwicklung der vergangenen Jahre weiter vorangetrieben werden kann. "Wichtig ist, dass er auch in einem hektischen Umfeld die Ruhe bewahren kann. Die Abschlussnote sagt am Ende nichts darüber aus, ob es auch funktioniert", sagt Minge. Interdisziplinär müsse er gemeinsam mit Athletiktrainern, Videoanalysten und Sportpsychologen arbeiten können.

Zugleich kritisierte er die bisherigen Spekulationen über verschiedene Kandidaten als "schlechte Recherche". Auch habe man vor der Neuhaus-Entlassung keine Gespräche geführt, dies wolle man erst in den nächsten Tagen angehen. Dabei hilft eine akribisch von Interims-Sportgeschäftsführer Kristian Walter geführte Liste von allen freien Kandidaten. "Das ist unsere Pflicht so eine Liste zu führen, damit wir auf jede Situation reagieren können", sagt Minge.

Gegen den FC Heidenheim am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird interimsweise U17-Coach Cristian Fiél an der Seitenlinie stehen. Der 38-jährige, den Minge als "Trainerprojekt des Vereins" bezeichnete, absolviert gleichzeitig seit Juni beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Bad Hennef seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer. Eine zehntätige Praktikumsphase kam nun allen Beteiligten entgegen, weswegen auch "Fiélo" nicht lange überlegen musste, diese Aufgabe zu übernehmen. "Worum es aber am Sonntag gar nicht geht, ist Cristian Fiél. Es geht um den Verein und darum, drei Punkte zu holen", sagte ehemalige Dynamo-Kapitän und Publikumsliebling.

Viel Zeit seine Spieler auf den kommenden Gegner vorzubereiten, bleibt ihm jedoch nicht. In den drei Tagen seit Donnerstag gehe es vor allem darum, die elf Akteure zu finden, die am besten für die Aufgabe geeignet wären. Das heißt für den Deutsch-Spanier vor allem beobachten und viele Eindrücke sammeln. Alle hätten gut mitgezogen, sagte Fiél, von Verunsicherung sei keine Spur gewesen.

Auch vom kommenden Gegner konnte er sich bereits gute Eindrücke verschaffen, weswegen er vor dem Team von Frank Schmidt auch warnte: "Heidenheim ist eine Mannschaft, die unglaublich viel investiert, physisch stark und immer auf Balleroberung aus ist. Aber es ist genau der richtige Gegner jetzt. Wenn du da nicht mehr investierst, wirst du das Spiel auch nicht gewinnen."

Nicht zur Verfügung stehen den Sachsen dabei weiterhin die Verletzten Marco Hartmann und Tim Boss (Muskelfaserriss), Florian Ballas (Schulter-Operation), Sören Gonther (Kreuzband-Operation) und Jannik Müller (Sprunggelenksprobleme).