Debüt von Fiél: Dynamo gegen Heidenheim unter Zugzwang

Dresden (dpa/sn) - Bei Dynamo Dresden beginnt mit der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky live) alles bei Null. Nach dem mühevollen Sieg gegen Duisburg und der Niederlage in Bielefeld sowie dem peinlichen Pokal-Aus in Rödinghausen war die Zeit für Trainer Uwe Neuhaus abgelaufen. Mit Cristian Fiél sitzt der aktuelle U17-Trainer als Interimscoach erstmals auf der Bank. Der langjährige Kapitän und Publikumsliebling soll nicht nur die Mannschaft schnell wieder zu Erfolgen führen, sondern auch das Publikum zurückgewinnen.

DAS PERSONAL: Bei Dynamo fehlen die Verletzten Marco Hartmann und Tim Boss (Muskelfaserriss), Florian Ballas (Schulter-Operation), Sören Gonther (Kreuzband-Operation) und Jannik Müller (Sprunggelenksprobleme). Ob Fiél Änderungen am System vornimmt und damit eine andere Formation als in Rödinghausen aufs Feld schickt, ließ er offen.

DIE BILANZ: Achtmal spielten Dynamo und Heidenheim bislang gegeneinander, viermal gewannen die Sachsen. In Dresden konnte Heidenheim noch nie gewinnen. In der vergangenen Saison holten die Schwarz-Gelben alle sechs Punkte. Nur zweimal in der 3. Liga konnte sich Heidenheim mit jeweils 3:0 durchsetzen.

DAS SAGEN DIE TRAINER: Cristian Fiél (Dynamo Dresden): "Heidenheim ist eine Mannschaft, die unglaublich viel investiert, physisch stark und immer auf Balleroberung aus ist. Aber es ist genau der richtige Gegner jetzt. Wenn du da nicht mehr investierst, wirst du das Spiel auch nicht gewinnen."

Frank Schmidt (1. FC Heidenheim): "Für uns ist es schwierig einzuschätzen, wie Dresden das Spiel angehen wird. Es ist schon überraschend, dass so schnell ein neuer Trainerkollege auf der Bank sitzt. Wir können gar nicht groß auf Szenarien des Gegners eingehen, weil wir es einfach nicht wissen."