Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lni) - Titelverteidiger VfL Wolfsburg gibt für die am kommenden Wochenende beginnende Frauenfußball-Bundesliga "die höchsten Ziele" aus. Das sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter des deutschen Meisters, am Montag bei der Eröffnungs-Pressekonferenz der Liga im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Der 49-Jährige hält den FC Bayern München in der Saison 2018/19 erneut für den Hauptkonkurrenten: "Bayern München ist mittlerweile komplett auf Augenhöhe, auch in der Breite des Kaders. Daher wird es auch in der Liga sehr schwierig." In der Vorsaison hatte Wolfsburg nach 22 Spieltagen bei 56 Punkten lediglich drei Zähler Vorsprung auf die Bayern-Frauen. Beide qualifizierten sich für die Champions League.

Wolfsburg trifft am ersten Spieltag der Saison 2018/19 am Sonntag (14.00 Uhr) auf den 1. FFC Frankfurt. Die Bayern-Frauen treten ebenfalls am Sonntag (16.00 Uhr) bei Aufsteiger Bayer Leverkusen an. Die Saison wird bereits am Samstag (13.00 Uhr) mit der Partie zwischen dem MSV Duisburg und der SGS Essen eröffnet.