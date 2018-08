Traumlos für SC Weiche Flensburg im DFB-Pokal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden antreten, Liga-Konkurrent Holstein Kiel trifft in einem Heimspiel auf den SC Freiburg, Regionalligist SC Weiche Flensburg empfängt in einem Nordderby den Bundesligisten Werder Bremen. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Als ersten Nordclub hatte die Sprinterin Gina Lückenkemper die Flensburger aus dem Lostopf gezogen. Die Freude im Clubhaus war groß, als nach dem Erstrundensieg über den Zweitligisten VfL Bochum (1:0) der Erstligist aus Bremen als Gegner feststand.

Ebenso wie die Flensburger wurde auch Wehen Wiesbaden als "geschützter Club" gegen einen Erst- oder Zweitligisten gezogen. Nachdem die Hessen in der ersten Runde den FC St. Pauli aus dem Rennen geworfen hatten (3:2 nach Verlängerung) soll nun gegen den HSV der zweite Coup gegen einen Club aus der Hansestadt folgen. Über ein Heimspiel dürfen sich die Kieler "Störche" freuen, die nach dem 3:1 über 1860 München nun auf den SC Freiburg treffen. Die Partien der zweiten Runde sollen am 30. und 31. Oktober gespielt werden.