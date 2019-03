Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Tottenham-Coach Mauricio Pochettino geht mit großem Respekt in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. Trotz des 3:0-Erfolgs seiner Mannschaft drei Wochen zuvor im ersten Duell mit dem Revierclub erwartet der Fußball-Lehrer eine schwere Partie. "Dortmund ist ein großes Team und Tabellenführer der Bundesliga. Wir müssen vergessen, dass wir 3:0 führen, und dürfen nicht an das Hinspiel denken," sagte der 47 Jahre alte Argentinier am Montag vor dem Abschlusstraining seines Teams in der Dortmunder Arena.

Gleichwohl sprach der Coach von einer guten Ausgangslage: "Das ist eine große Gelegenheit, das Viertelfinale zu erreichen. Das ist in der Champions League etwas Besonderes. Aber wir müssen eine Topleistung zeigen und beweisen, dass wir professionell sind." Ob die angeschlagenen Profis Eric Dier und Harry Winks einsatzfähig sind, will Pochettino kurzfristig entscheiden.