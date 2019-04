Schalker Sportvorstand Schneider lobt Borussia Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen/Dortmund (dpa) - Der neue Schalker Sportvorstand Jochen Schneider hat den Revier-Konkurrenten Borussia Dortmund gelobt. "Beim BVB hat man in den letzten elf, zwölf Jahren viele gute Entscheidungen getroffen", sagte Schneider dem Internetportal "t-online" vor dem Derby in der Fußball-Bundesliga am Samstag. "Sie haben die richtigen Leute in der Geschäftsführung, in der Akademie, im Scouting, auf der Position des Cheftrainers. Der BVB steht für Kontinuität und es geht zurecht seit vielen Jahren in die richtige Richtung."

Seinen eigenen Verein beurteilte Schneider, der Anfang März die Nachfolge von Christian Heidel angetreten hatte, weniger positiv. "Es gibt viele Punkte, bei denen ich annahm, dass Schalke da schon ein, zwei Schritte weiter ist", sagte der von RB Leipzig gekommene Manager.