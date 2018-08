Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es am 30. oder 31. Oktober zum Niedersachsen-Duell zwischen den Bundesligisten Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Werder Bremen muss in einem zweiten Nordduell beim Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg antreten.