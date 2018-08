Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 muss in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Bundesligarivalen FC Augsburg antreten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund. Die Rheinhessen hatten sich in der 1. Runde beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue durchgesetzt. Spieltermin ist der 30./31. Oktober.