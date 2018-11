Liverpool-Coach Klopp: Dortmund hat Chance auf Meisterschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Borussia Dortmund hat aus Sicht seines ehemaligen Trainers Jürgen Klopp in dieser Saison eine gute Chance auf die Meisterschaft in der Bundesliga. "Dortmund spielt einen Super-Fußball und Lucien Favre macht einen tollen Job", sagte der Coach des FC Liverpool am Freitagabend am Rande der Verleihung des Mainzer-Medien-Preises. "Es ist ganz normal, dass auch Bayern mal seine Schwierigkeiten hat."

Keinen Tipp abgeben wollte Klopp zur bevorstehenden Begegnung der beiden von ihm früher trainierten Teams. Sowohl Mainz 05 als auch Borussia Dortmund seien zurzeit in einer guten Phase. "Das wird ein hochinteressantes Spiel."

Zu den Chancen seiner "Reds" in der Premier League äußerte sich Klopp vorsichtig optimistisch. "Wir sind gut, aber die anderen leider auch", sagte der Coach im Gespräch mit Journalisten in Mainz. "Manchester City ist das Maß aller Dinge. Aber wenn wir gesund bleiben und dran bleiben, dann haben wir eine Chance."