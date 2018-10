Krisenclub Monaco hofft auf Trendwende in Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Der französische Vizemeister AS Monaco geht trotz des schwachen Saisonstarts mit Zuversicht in das Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. "Natürlich waren unsere Ergebnisse bisher nicht so, wie wir es uns wünschen. Aber die Champions League ist ein anderer Wettbewerb, vielleicht hilft das ein wenig. Das ist unsere Chance, die Erinnerungen der letzten Wochen beiseite zu schieben", sagte Torhüter Diego Benaglio. Dass sein Club derzeit nur Platz 18 der Ligue 1 belegt, hält der einstige Wolfsburger-Keeper für eine Momentaufnahme: "Das Wichtigste ist nun, dass wir zusammenstehen. Ich bin sicher, dass die Ergebnisse schon bald wieder positiv sind."

Ähnlich wie der 35 Jahre alte Schweizer hofft auch Trainer Leonardo Jardim nach zuletzt sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie auf eine schnelle Trendwende: "Die Geschichte dieser Saison ist bisher nicht sehr gut. Das müssen wir jetzt ändern." Nach dem 1:2 daheim gegen Atletico Madrid im ersten Champions-League-Spiel der Gruppe A steht das Team aus dem Fürstentum unter Zugzwang. "Wir müssen mit einem guten Ergebnis rauskommen", sagte Jardim und verwies auf Fortschritte: "In den letzten Spielen hat die Mannschaft ein gutes Gesicht gezeigt, sich aber nicht dafür belohnt."