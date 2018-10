Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Sebastian Kehl hat den Fans von Tabellenführer Borussia Dortmund zumindest ein wenig Hoffnung auf einen spannenden Titelkampf gegen Serienmeister FC Bayern München gemacht und die Dortmunder Zurückhaltung ein wenig aufgegeben. "Es ist noch zu früh, den Blick nach vorne zu richten. Aber ein bisschen können sie sicher darauf hoffen", sagte der frühere Meister-Kapitän und heutige Leiter der Lizenzspielerabteilung dem "Kicker" (Montag): "Es gibt einige Mannschaften, die vielleicht näher an die Bayern heranrücken können."

Dortmund hatte am Samstag durch ein 4:2 bei Bayer Leverkusen die Tabellenführung nach dem 6. Spieltag übernommen, nachdem die Münchner am Freitag 0:2 bei Hertha BSC verloren hatten. Kehl schloss aus, dass die Dortmunder einen Absturz wie im Vorjahr erleben, als sie nach dem 9. Spieltag noch Spitzenreiter waren und am Saisonende 29 Punkte Rückstand auf die Münchner hatten. "Das wird uns diesmal nicht passieren", versprach er: "Die Mannschaft ist defensiv stabiler und mental gefestigter. Das gibt ihr Halt, ebenso wie die Gewissheit, dass wir immer für Tore gut sind."