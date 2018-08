DFB-Pokal: Drei West-Duelle und Bayern München zu Gast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Drei West-Duelle und das Münchner Star-Ensemble zu Gast: In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der Viertligist SV Rödinghausen auf den FC Bayern München. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Dortmunder Fußballmuseum. Außerdem kommt es zur Neuauflage des erst am Wochenende in der Liga ausgetragenen Duells zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. "Wir können ein schönes, spannendes Spiel erwarten", sagte Borussia-Coach Dieter Hecking, dessen Team am Samstag Leverkusen 2:0 besiegt hatte. Im zweiten West-Duell erwartet Zweitligist 1. FC Köln den FC Schalke 04.

"Keine weite Reise für uns - aber kein einfaches Los. Köln ist gefühlt weiterhin ein Bundesligist", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. Kölns Coach Markus Anfang nannte den Gegner "eine richtige Hausnummer". Im Zweitliga-Duell treffen mit Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg zwei weitere Westvereine aufeinander. "Die kennen wir sehr gut aus der Liga", meinte MSV-Coach Ilia Gruev.

Borussia Dortmund muss auswärts bei Union Berlin antreten und Fortuna Düsseldorf beim SSV Ulm, der in Runde eins Titelverteidiger Eintracht Frankfurt besiegt hatte. Der SC Paderborn reist zum Oberligisten BSG Chemie Leipzig - dem niederklassigsten Verein in der 2. Runde. Die Partien werden am 30./31. Oktober ausgetragen.