Darmstadt im Pokal gegen Hertha: Wehen empfängt den HSV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten Hertha BSC. Die Lilien genießen am 30./31. Oktober Heimrecht gegen die Berliner. Drittligist SV Wehen Wiesbaden empfängt im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV.

"Mich freut es sehr, dass wir das Pokalspiel zuhause vor unseren tollen Fans bestreiten werden. Gegen eine Mannschaft mit so viel Qualität anzutreten, wird eine riesige Herausforderung", kommentierte Darmstadts Trainer Dirk Schuster die Auslosung am Sonntag. "Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und dann sehen, was passiert."

Auch die Wiesbadener freuen sich auf ein Fußballfest gegen einen namhaften Gegner. "Wir sind sehr zufrieden. Wir haben in der ersten Runde schon einen Hamburger Verein rausgeworfen. Jetzt hoffen wir, auch den zweiten rauswerfen zu können", sagte Wehens Sportdirektor Christian Hock. Zum Pokal-Auftakt hatte der Drittligist den FC St. Pauli in der Verlängerung bezwungen und Darmstadt sich beim 1. FC Magdeburg durchgesetzt.