BVB-Torhüter feiert Karriereende mit Abschiedsspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einem großen Abschiedsspiel in Dortmund feiert der ehemalige BVB-Torwart Roman Weidenfeller heute sein Karriereende. Der 38-Jährige erwartet im Signa-Iduna-Park zahlreiche Freunde und Weggefährten. Unter anderem werden die ehemaligen Nationalspieler Michael Ballack und Per Mertesacker sowie viele frühere BVB-Stars wie Dede oder Marcio Amoroso noch einmal die Fußballschuhe schnüren. An der Seitenlinie steht Liverpools Trainer Jürgen Klopp.

Weidenfeller wurde mit Borussia Dortmund jeweils zweimal deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. 2014 gewann er mit Deutschland in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft.