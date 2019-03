BVB-Profis Witsel, Götze und Alcácer zurück im Training

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kann nach der Länderspielpause wieder mit drei Leistungsträgern planen. Axel Witsel, Mario Götze und Paco Alcácer kehrten am Dienstag in das Mannschaftstraining des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga zurück. Damit steigen die Chancen der Rekonvaleszenten auf einen Einsatz im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. Das Trio hatte beim 3:2-Erfolg am vergangenen Spieltag bei Hertha BSC verletzungsbedingt gefehlt.

Dagegen lässt das Comeback von Lukasz Piszczek wohl weiter auf sich warten. Die Fußverletzung bereitet dem rechten Außenverteidiger auch nach wochenlanger Reha noch immer Probleme. Deshalb kann der polnische Nationalspieler weiterhin nur individuell trainieren und droht auch für den Ligagipfel am 6. April beim aktuell punktgleichen Spitzenreiter FC Bayern München auszufallen. Aufgrund der vielen zurzeit für Länderspiele abgestellten Nationalspieler fand die Einheit von Coach Lucien Favre am Dienstag nur mit sieben Feldspielern und drei Torhütern statt.