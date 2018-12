BVB dämpft Euphorie: Delaney-Einsatz fraglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Der ungeschlagene Tabellenführer Borussia Dortmund kann im Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vorzeitig Herbstmeister werden. Doch die BVB-Verantwortlichen wehren alle Nachfragen dazu ab. "Es ist positiv überraschend, dass wir da stehen, wo wir stehen. Aber wir sind mit kleinen Schritten dahin gekommen. Fragen zur Meisterschaft oder nach dem Herbstmeistertitel bringen uns nicht weiter", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag vor dem 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. "Herbstmeister ist ein Titel, der kein Titel ist", fügte Zorc hinzu.

Trainer Lucien Favre betonte, dass "wir uns jetzt nur total auf Bremen konzentrieren". Mit welchem Personal der Schweizer planen kann, ließ er offen: "Ich will nicht zu viel verraten." Später räumte er ein, dass der ehemalige Bremer Thomas Delaney nach seinen Wadenproblemen in dieser Woche nicht im Training war und erst am Donnerstag damit begann.

Beim 2:0-Erfolg in der Champions League am Dienstag bei AS Monaco kam Delaney ebenso wie die angeschlagenen Marco Reus, Jacob Bruun Larsen, Lukasz Piszczek und auch Dan-Axel Zagadou nicht zum Einsatz. Bis Samstag dürften zumindest Reus, Bruun Larsen und Piszczek wieder einsatzbereit sein.