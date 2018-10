Borussia Dortmund vor Achtelfinal-Einzug in Champions League

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im dritten Spiel geholt. Beim 4:0 (1:0) über Atlético Madrid zeigte der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend eine starke Leistung. Dank der Treffer von Axel Witsel (38. Minute), Raphael Guerreiro (73./89.) und Jadon Sancho (84.) vor 66 099 Zuschauern im Signal Iduna Park sind die Dortmunder nun souveräner Tabellenführer in Gruppe A. Nach den vorherigen Erfolgen beim FC Brügge (1:0) und gegen AS Monaco (3:0) ist der Einzug ins Achtelfinale zum Greifen nahe.