3:2 gegen Leverkusen: Dortmund bleibt drei Punkte vor Bayern

Dortmund (dpa) - Spitzenreiter Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga drei Punkte vor Rekordmeister FC Bayern München. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:2 (2:1) und hat nach dem 23. Spieltag 54 Punkte auf dem Konto. Die am Vortag ebenfalls siegreichen Bayern (1:0 gegen Hertha BSC) bleiben mit 51 Zählern Tabellen-Zweiter.

Vor 81 029 Zuschauern im Signal Iduna Park trafen Dan-Axel Zagadou (30. Minute), Jadon Sancho (38.) und Mario Götze (60.) zum hart erkämpften BVB-Sieg über das bisher beste Rückrundenteam aus Leverkusen. Für die Gäste waren Kevin Volland (37.) und Jonathan Tah (75.) erfolgreich.

Der Spieltag wird am Montagabend mit der Partie zwischen RB Leipzig und 1899 Hoffenheim abgeschlossen.