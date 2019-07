Zweitligist Darmstadt 98 verlängert Vertrag mit Mehlem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Marvin Mehlem vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der 21-Jährige war 2017 vom Karlsruher SC zu den Südhessen gewechselt und hatte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen das Interesse anderer Clubs geweckt. "Wir hatten immer betont, dass wir Marvin als wichtigen Baustein für die Zukunft sehen, und ihm auch frühzeitig signalisiert, dass wir an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung interessiert sind. Wir freuen uns daher, dass er den Weg mit uns weiter mitgehen möchte", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann am Mittwoch.