Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss wochenlang auf Ersatztorhüter Max Grün verzichten. Der 31-Jährige hat sich bereits am vergangenen Donnerstag im Mannschaftstraining verletzt und wird in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, wie die Lilien am Montag mitteilten. Grün zog sich demnach eine Bandverletzung im linken Ellenbogengelenk zu. Bei den Hessen ist Grün in dieser Zweitliga-Spielzeit bisher noch nicht zum Einsatz gekommen.