St. Pauli verpasst Sprung auf Rang eins: 1:2 bei Darmstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hamburger unterlagen am Dienstagabend beim SV Darmstadt 98 mit 1:2 (1:0) und bleiben Tabellendritter. Ryo Miyaichi (37. Minute) erzielte vor 11 800 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor das Tor für das Team von Trainer Markus Kauczinski, das nach zuvor sieben ungeschlagen Spielen in Folge erstmals verlor. Marcel Heller (81.) und Serdar Dursun (89.) wendeten für die "Lilien" das Blatt in der Schlussphase noch.

"Wir haben geführt. Natürlich war klar, dass es nach dem Ausgleich noch einmal heiß werden würde. Leider habe wir dann noch das zweite Tor kassiert. Die zweite Halbzeit war eigentlich ausgeglichen. Dann ist Darmstadt noch mal gekommen", sagte Stürmer Alexander Meier nach seinem Kurz-Comeback in den Hamburger Reihen bei Sky. Der 35 Jahre alte Stürmer, dessen Vertrag bei Eintracht Frankfurt im Sommer nach 14 Jahren nicht verlängert worden war, war in der Winterpause ablösefrei zum Kiezclub zurückgekehrt.

Paulis umformierte Defensive, in der der 20 Jahre alte Youngster Florian Carstens den langzeitverletzten Philipp Ziereis ersetzte, hatte sich anfangs einiger stürmischer Angriffe der Hausherren zu erwehren. Sie stand aber sicher. Wirklich gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit nur einmal, als Darmstadts Kapitän Fabian Holland in der 25. Minute in halblinker Position im Strafraum abzog. Der Verteidiger fand allerdings in FCP-Kapitän Robin Himmelmann seinen Meister.

Die Bemühungen der Hamburger Offensive sahen allerdings auch nicht vielversprechender aus. Eine gute halbe Stunde ging praktisch nichts, ehe der erste wirklich gefährliche Angriff der Kiezkicker gleich mit der Führung endete. Miyaichi köpfte eine gefühlvoller Flanke von Mats Möller Daehli aus Mittelstürmer-Position zu seinem dritten Saisontreffer ein.

Kurz vor der Pause wäre den von 1800 Fans unterstützten Gästen beinahe das 2:0 gelungen. Der Schuss von Mittelstürmer Dimitrios Dianmantakos ging allerdings vom rechten Außenpfosten ins Aus. Der Grieche hatte auch in der ersten Viertelstunde nach dem Wiederpfiff zwei Gelegenheiten zur Vorentscheidung, vergab sie jedoch.

So blieb es spannend. Pauli versäumte es, eine der Konterchancen zu nutzen. Die Gastgeber drängten und wurden zunächst mit dem Ausgleich von Heller, der völlig frei zum Schuss kam, belohnt. Danach brachte Kauczinski noch Heimkehrer Alexander Meier, der aber nichts entscheidendes mehr ausrichten konnte. Im Gegenteil. Dursun beendete Paulis über drei Monate anhaltende Erfolgsserie.