Darmstadt (dpa/lhe) - Mit zwei Treffern und einer Vorlage ist Neuzugang Serdar Dursun bei Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 einer der Gewinner in der noch jungen Saison. "Insgesamt ist es ein positiver Start, sowohl für die Mannschaft als auch persönlich", sagt der 26 Jahre alte Angreifer, der kurz vor der Saisonbeginn von Liga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth ans Böllenfalltor wechselte. "Es freut mich, dass die Abstimmung auf dem Feld schon verhältnismäßig gut funktioniert, aber auch abseits des Platzes fühle ich mich sehr wohl."

Trotz des guten Starts arbeitet der Deutsch-Türke weiter intensiv an seinen Fähigkeiten. "Persönlich kann man sich immer in jedem Bereich verbessern, und das versuche ich auch. Abschlüsse, Taktik, Robustheit, das ganze Programm. In den letzten Jahren habe ich zum Beispiel sehr versucht, meinen Antritt zu trainieren, und habe mich in dem Bereich auch schon gesteigert."

Allerdings bleibt er realistisch, was sein Potenzial angeht: "Ein Marcel Heller werde ich aber wohl nicht mehr", sagt er lachend in Anspielung auf seinen pfeilschnellen Mannschaftskameraden.